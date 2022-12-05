Дацик высказался об уходе Шлеменко из MMA после проигрыша Исмаилову

Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик не считает, что бывший чемпион американского промоушена Bellator Александр Шлеменко должен завершать карьеру после поражения в бою с Магомедом Исмаиловым, который состоялся на минувших выходных в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.
«Считаю, что отдых необходим, чтобы перезагрузиться и начать всё заново. 70 боев – это, наверное, те, что вошли в официальный рекорд. Раньше мы бились в пятницу, субботу и воскресенье. Кто считал эти бои? Там их такое количество…
Смысл прекращать карьеру? Если воин перестаёт биться – он умирает. Как воин может прекратить воевать? Воин жив, пока воюет. Но перезагрузка Шлеменко нужна», – сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.
Ранее в интервью Дацик назвал ошибку Шлеменко в бою с Исмаиловым.
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