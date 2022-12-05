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Дацик высказался об уходе Шлеменко из MMA после проигрыша Исмаилову

Дацик высказался об уходе Шлеменко из MMA после проигрыша Исмаилову
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Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик не считает, что бывший чемпион американского промоушена Bellator Александр Шлеменко должен завершать карьеру после поражения в бою с Магомедом Исмаиловым, который состоялся на минувших выходных в Екатеринбурге и возглавил турнир RCC 13.

«Считаю, что отдых необходим, чтобы перезагрузиться и начать всё заново. 70 боев – это, наверное, те, что вошли в официальный рекорд. Раньше мы бились в пятницу, субботу и воскресенье. Кто считал эти бои? Там их такое количество…

Смысл прекращать карьеру? Если воин перестаёт биться – он умирает. Как воин может прекратить воевать? Воин жив, пока воюет. Но перезагрузка Шлеменко нужна», – сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA.

Ранее в интервью Дацик назвал ошибку Шлеменко в бою с Исмаиловым.

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