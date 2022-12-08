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Пэдди Пимблетт назвал четыре крупнейших имени в MMA

Пэдди Пимблетт назвал четыре крупнейших имени в MMA
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Звёздный проспект лёгкого веса (до 70 кг) UFC британец Пэдди Пимблетт высказался о популярнейших бойцах в смешанных единоборствах.

«Очевидно, что в нашем спорте есть несколько больших имён: Хамзат [Чимаев], Шон О’Мэлли, Конор [Макгрегор] и я. И все эти парни – настоящие.

Я бы ненавидел себя, если бы попытался… Я ненавижу фальшивых людей. Мне это не нравится. Я уже говорил, мне не нравится Колби Ковингтон из-за того, что он играет на публику. Мне не нравятся люди, пытающиеся как-то себя подать. Это раздражает», – сказал боец в интервью ESPN.

Ранее звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался об актуальной форме Конора Макгрегора, открыто подозреваемого в употреблении допинга.

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