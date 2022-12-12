«Ничья – это ограбление». Исмаилов отреагировал на вердикт боя Анкалаева и Блаховича

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов прокомментировал судейское решение в поединке за звание чемпиона UFC между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Напомним, бой завершился вничью.

«Анкалаев выиграл, он победитель. Последние два раунда избивал человека… Почему мы называем два последних раунда чемпионскими? Потому что они решающие. Три раунда, да… Блахович ноги отбивал, но Анкалаев, я считаю, был более точен в стойке. А два чемпионских раунда под чистую он забрал.

Обидно, но в данном случае ничья – это ограбление. И ограбили Анкалаева. Если бы я обращался к нашим судьям, то сказал бы: «Когда приезжаете на турнир, вовремя спать ложитесь. Вовремя вставайте. Кофейку с утра… Бодрячком вы должны прийти. Это ответственная работа». А в UFC, я не знаю, что за балаган», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу BoxingTV.