Емельяненко — о Коваленко: я не настолько блогер, как он. Больше времени провожу в зале

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
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