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Коваленко: Емельяненко правильно сказал, что я набираюсь опыта в интернете

Коваленко: Емельяненко правильно сказал, что я набираюсь опыта в интернете
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Боец поп-ММА Святослав Коваленко высказался о предстоящем поединке с соотечественником Александром Емельяненко. Противостояние состоится 16 декабря в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Да, когда-то мне сложно было представить афишу Емельяненко — Коваленко. Но всё идёт, как и должно быть. Смотрю на афишу, и глаз любуется. Александр правильно сказал, что я в интернете набираюсь опыта. Главное, чтобы эти слова злую шутку не сыграли: когда человек, набиравшийся опыта в интернете, победит того, кто там опыта не набирался», — передаёт слова Коваленко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье:

Ранее о подготовке к поединку с Коваленко высказался Емельяненко.

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