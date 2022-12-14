А. Емельяненко: смешанные единоборства — это не только драка, не только бои, это шоу

Известный российский боец Александр Емельяненко высказал мнение по поводу смешанных единоборств.

«Смешанные единоборства – это не только драка, не только бои – людям уже ну неинтересно смотреть – это отчасти шоу. Чем ярче ты о себе заявишь, тем больше внимания на тебя обратит публика. Чем больше о тебе будут знать, тем больше у тебя будет поклонников», – приводит слова Емельяненко Metaratings.

Напомним, в последнем поединке Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил в рамках боксёрского поединка и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье: