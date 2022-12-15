А. Емельяненко и Коваленко обмазали друг друга мороженым
Поделиться
16 декабря состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого поединок проведут боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и Святослав Коваленко, выступающий в поп-ММА. За несколько дней до спортивного мероприятия Емельяненко и Коваленко устроили конкурс по поеданию мороженого.
А. Емельяненко и Коваленко обмазали друг друга мороженым:
Напомним, в последнем бою Емельяненко встречался с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние проходило в рамках боксёрского поединка и завершилось победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
14:55
-
14:49
-
14:34
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
Партнерский контент