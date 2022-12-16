Результаты турнира АСА 149

16 декабря в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 149, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Абубакаром Вагаевым.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.
АСА 149, результаты:
Виталий Слипенко победил Абубакара Вагаева техническим нокаутом (Раунд 2) и завоевал титул в полусреднем весе;
Хердесон Батиста победил Амирхана Адаева техническим нокаутом (Раунд 1);
Курбан Тайгибов победил Левана Макашвили единогласным решением;
Хакран Диас победил Аурела Пиртеа единогласным решением;
Анатолий Бойко победил Русимара Пальяреса техническим нокаутом (Раунд 1);
Джосиел Силва победил Ислама Мешева нокаутом (Раунд 1);
Рене Пессоа победил Владислава Янковского техническим нокаутом (Раунд 3);
Юсуп Омаров победил Витезслава Райноха техническим нокаутом (Раунд 3);
Маркос Родригес Дос Сантос победил Турала Рагимова единогласным решением;
Мансур Хатуев победил Андрея Калечица нокаутом (Раунд 1);
Карлос Аугусто Сантос да Силва победил Александра Ковалёва единогласным решением;
Селем Евлоев победил Никиту Чистякова единогласным решением.
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