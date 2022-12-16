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Результаты турнира АСА 149

Результаты турнира АСА 149
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16 декабря в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 149, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Абубакаром Вагаевым.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.

АСА 149, результаты:

Виталий Слипенко победил Абубакара Вагаева техническим нокаутом (Раунд 2) и завоевал титул в полусреднем весе;

Хердесон Батиста победил Амирхана Адаева техническим нокаутом (Раунд 1);

Курбан Тайгибов победил Левана Макашвили единогласным решением;

Хакран Диас победил Аурела Пиртеа единогласным решением;

Анатолий Бойко победил Русимара Пальяреса техническим нокаутом (Раунд 1);

Джосиел Силва победил Ислама Мешева нокаутом (Раунд 1);

Рене Пессоа победил Владислава Янковского техническим нокаутом (Раунд 3);

Юсуп Омаров победил Витезслава Райноха техническим нокаутом (Раунд 3);

Маркос Родригес Дос Сантос победил Турала Рагимова единогласным решением;

Мансур Хатуев победил Андрея Калечица нокаутом (Раунд 1);

Карлос Аугусто Сантос да Силва победил Александра Ковалёва единогласным решением;

Селем Евлоев победил Никиту Чистякова единогласным решением.

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