Результаты турнира АСА 149

16 декабря в Москве состоялся турнир по смешанным единоборствам АСА 149, главным событием которого стал титульный поединок в полусреднем весе между Виталием Слипенко и Абубакаром Вагаевым.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех поединков.



АСА 149, результаты:



Виталий Слипенко победил Абубакара Вагаева техническим нокаутом (Раунд 2) и завоевал титул в полусреднем весе;



Хердесон Батиста победил Амирхана Адаева техническим нокаутом (Раунд 1);



Курбан Тайгибов победил Левана Макашвили единогласным решением;



Хакран Диас победил Аурела Пиртеа единогласным решением;



Анатолий Бойко победил Русимара Пальяреса техническим нокаутом (Раунд 1);



Джосиел Силва победил Ислама Мешева нокаутом (Раунд 1);



Рене Пессоа победил Владислава Янковского техническим нокаутом (Раунд 3);



Юсуп Омаров победил Витезслава Райноха техническим нокаутом (Раунд 3);



Маркос Родригес Дос Сантос победил Турала Рагимова единогласным решением;



Мансур Хатуев победил Андрея Калечица нокаутом (Раунд 1);



Карлос Аугусто Сантос да Силва победил Александра Ковалёва единогласным решением;



Селем Евлоев победил Никиту Чистякова единогласным решением.