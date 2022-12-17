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Джамал Хилл: Анкалаев сделал достаточно для того, чтобы получить чемпионский пояс

Джамал Хилл: Анкалаев сделал достаточно для того, чтобы получить чемпионский пояс
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Американский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл высказался о прошедшем поединке между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Думаю, это был хороший бой. Мой любимый боец Анкалаев справился с трудностями. В начале ему били по ногам, он только успевал отбиваться. Эта ситуация стала для него будто допингом. Я видел, что у Блаховича была возможность выиграть, но Анкалаев показал, что очень талантлив. Думаю, он сделал достаточно для победы. Анкалаев сделал достаточно для того, чтобы получить пояс», — приводит слова Хилла Sportskeeda.

Поединок Анкалаева и Блаховича завершился ничьёй раздельным решением судей и титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным. За него в январе подерутся Джамал Хилл и Гловер Тейшейра.

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