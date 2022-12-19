Джейк Пол: Мбаппе может стать величайшим футболистом всех времён

Звёздный американский блогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, высказался о перспективах французского футболиста Килиана Мбаппе, ставшего лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира в Катаре и забившего три мяча в финальном матче с Аргентиной.
«Вчера Месси утвердил себя в качестве величайшего игрока всех времён. Без сомнений. Но вы также должны признать: Мбаппе дал понять, что он способен завоевать это звание, когда всё будет сказано и сделано. И они будут одноклубниками ещё один сезон! Потом, бьюсь об заклад, Мбаппе уйдёт», – написал Пол в социальных сетях.
Напомним, в финальном матче чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины победила Францию по итогам серии пенальти. Команды не выявили победителя в основное и дополнительное время, забив по три мяча.
Самые дорогие футболисты ЧМ-2022
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