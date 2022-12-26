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«Было заметно, как он прибавил в боксе». Дмитрий Юн дал прогноз на бой Исмаилов — Штырков

«Было заметно, как он прибавил в боксе». Дмитрий Юн дал прогноз на бой Исмаилов — Штырков
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Российский боксёр Дмитрий Юн поделился мыслями по поводу возможности организации поединка по правилам бокса между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым.

«Исмаилов победит. В бою со Шлеменко было заметно, как он прибавил в боксе. Магомед хорошо работал руками, плюс он простоял полную дистанцию с Александром», — сказал Юн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Напомним, Исмаилов предложил Штыркову поединок во время Вечера бокса от RCC Boxing Promotions. Ранее исполнительный директор лиги Николай Клименко высказался о возможности организации такого противостояния. По его словам, вероятность боя очень высокая.

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