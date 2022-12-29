Бывший претендент на титул чемпиона UFC, экс-боец Strikeforce и ряда других организаций, бразилец Антониу «Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА.
«Я дрался с лучшими, я побеждал лучших и также проигрывал лучшим. У меня всё тот же настрой, что и в 35 лет, но моему телу уже не 35. И это чувствуется. У каждого есть предел. Непростое решение для любого спортсмена. У меня была опухоль много лет назад, я перенёс две операции, и каждый раз, когда меня отправляли в нокаут или нокдаун, я проводил тесты, чтобы убедиться, что всё в порядке, ведь я ещё и отец. Я уйду из спорта как профессионал. У меня есть жена, дети, о которых нужно заботиться. Есть люди, которых я люблю и которые любят меня», — приводит слова Силвы MMA Fighting со ссылкой на его выступление на канале Canal Encarada в YouTube.
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