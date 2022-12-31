Тренер Анкалаева сделал прогноз на бой Немкова с Ромеро

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, выступающего в полутяжёлом весе UFC, Сухраб Магомедов поделился ожиданиями от титульного поединка между Вадимом Немковым и Йоэлем Ромеро в Bellator.



«Думаю, Немков легко выиграет. Ромеро уже постарел, у него сейчас идёт спад. Да и в физике он не сможет хорошую конкуренцию составить для Вадима. Немков должен одержать досрочную победу», — приводит слова Магомедова MMA.Metaratings.



Титульный поединок между действующим чемпионом Bellator в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинским бойцом Йоэлем Ромеро должен был состояться 4 февраля на турнире Bellator 290.



Бой был перенесён на неопределённый срок из-за травмы Вадима Немкова, по информации некоторых источников бойцы встретятся в апреле.

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