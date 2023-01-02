«Мужик подерётся со мной?» Американская чемпионка — о создании лиги боксёров-трансгендеров
Поделиться
Двукратная олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира среди профессионалов, американка Кларесса Шилдс прокомментировала решение Всемирного боксёрского совета (WBC) создать дивизион для боксёров-трансгендеров.
«Подождите, это означает, что мужчина, считающий себя женщиной, трансгендер, теперь будет драться со мной?» – написала Шилдс в социальных сетях.
«Мы не дадим трансгендеру, родившемуся мужчиной, драться с женщиной. Но сделаем так, чтобы трансгендерный бокс также мог занять своё место», – ответил американке президент WBC Маурисио Сулейман.
Ранее в WBC прокомментировали смерть трёхкратного чемпиона мира по футболу, легендарного бразильца Пеле.
Последние месяцы Пеле. Как жил главный футболист в истории:
Комментарии
- 2 января 2023
-
18:03
-
15:56
-
14:29
-
13:06
-
11:48
-
09:57
- 1 января 2023
-
23:10
-
22:29
-
21:45
-
20:49
-
20:05
-
19:21
-
18:25
-
17:14
-
16:36
-
11:13
-
11:08
-
10:36
-
04:00
-
01:00
- 31 декабря 2022
-
22:20
-
21:00
-
19:50
-
19:14
-
18:00
-
17:08
-
16:41
-
15:47
-
15:30
-
14:29
-
14:09
-
13:58
-
13:28
-
12:45
-
12:37
Партнерский контент