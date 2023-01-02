«Мужик подерётся со мной?» Американская чемпионка — о создании лиги боксёров-трансгендеров

Двукратная олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира среди профессионалов, американка Кларесса Шилдс прокомментировала решение Всемирного боксёрского совета (WBC) создать дивизион для боксёров-трансгендеров.

«Подождите, это означает, что мужчина, считающий себя женщиной, трансгендер, теперь будет драться со мной?» – написала Шилдс в социальных сетях.

«Мы не дадим трансгендеру, родившемуся мужчиной, драться с женщиной. Но сделаем так, чтобы трансгендерный бокс также мог занять своё место», – ответил американке президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее в WBC прокомментировали смерть трёхкратного чемпиона мира по футболу, легендарного бразильца Пеле.

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