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Джо Джойс: Усик не хочет со мной драться, говорит, что я похож на танк

Джо Джойс: Усик не хочет со мной драться, говорит, что я похож на танк
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Непобеждённый британский боксёр Джо Джойс выразил заинтересованность в поединке со своим соотечественником Тайсоном Фьюри или украинским чемпионом Александром Усиком.

«В идеале свой следующий бой я бы хотел провести с Фьюри, особенно если он выиграет у Усика. Для боя за звание абсолютного чемпиона мира это было бы здорово. Я знаю, что Усик не хочет драться со мной. Говорит, что я похож на танк. Нам просто нужно подождать и посмотреть, что будет в бою Фьюри и Усика. В супертяжёлом весе может быть всё что угодно.

Я планирую провести свой бой в марте, а летом устроить настоящую битву. Надеюсь, с одним из этих парней», — сказал Джойс в интервью ID Boxing.

Джо Джойс одержал 15 побед в 15 поединках, 14 из них — нокаутом.

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