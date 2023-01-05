Джо Джойс: Усик не хочет со мной драться, говорит, что я похож на танк

Непобеждённый британский боксёр Джо Джойс выразил заинтересованность в поединке со своим соотечественником Тайсоном Фьюри или украинским чемпионом Александром Усиком.



«В идеале свой следующий бой я бы хотел провести с Фьюри, особенно если он выиграет у Усика. Для боя за звание абсолютного чемпиона мира это было бы здорово. Я знаю, что Усик не хочет драться со мной. Говорит, что я похож на танк. Нам просто нужно подождать и посмотреть, что будет в бою Фьюри и Усика. В супертяжёлом весе может быть всё что угодно.



Я планирую провести свой бой в марте, а летом устроить настоящую битву. Надеюсь, с одним из этих парней», — сказал Джойс в интервью ID Boxing.



Джо Джойс одержал 15 побед в 15 поединках, 14 из них — нокаутом.