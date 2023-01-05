Джо Джойс: Усик не хочет со мной драться, говорит, что я похож на танк
Поделиться
Непобеждённый британский боксёр Джо Джойс выразил заинтересованность в поединке со своим соотечественником Тайсоном Фьюри или украинским чемпионом Александром Усиком.
«В идеале свой следующий бой я бы хотел провести с Фьюри, особенно если он выиграет у Усика. Для боя за звание абсолютного чемпиона мира это было бы здорово. Я знаю, что Усик не хочет драться со мной. Говорит, что я похож на танк. Нам просто нужно подождать и посмотреть, что будет в бою Фьюри и Усика. В супертяжёлом весе может быть всё что угодно.
Я планирую провести свой бой в марте, а летом устроить настоящую битву. Надеюсь, с одним из этих парней», — сказал Джойс в интервью ID Boxing.
Джо Джойс одержал 15 побед в 15 поединках, 14 из них — нокаутом.
Комментарии
- 5 января 2023
-
13:10
-
12:56
-
12:34
-
11:50
-
10:52
-
10:35
-
09:39
-
09:33
-
09:21
-
02:39
- 4 января 2023
-
20:39
-
17:59
-
16:45
-
16:24
-
15:53
-
14:58
-
13:32
-
13:04
-
12:11
-
11:54
-
11:13
-
11:00
-
10:20
-
09:39
-
09:30
-
00:56
-
00:00
- 3 января 2023
-
22:52
-
21:55
-
21:35
-
20:13
-
19:50
-
18:14
-
17:10
-
16:03
Партнерский контент