Чемпион UFC Биспинг назвал предпочтительную соперницу для Валентины Шевченко

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг назвал, по его мнению, предпочтительную соперницу для действующей обладательницы титула в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентины Шевченко.
«Есть мегафайт с Валентиной Шевченко, который я хотел бы увидеть, и это не Аманда Нуньес. Очевидно, я посмотрел бы их трилогию, как и все. Но мне кажется, что мы увидим Вэйли Чжан против Валентины. Почему нет? Давайте же сделаем это», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
В своём последнем бою на турнире UFC 275 в июне Шевченко одолела раздельным судейским решением бразильянку Тайлу Сантос. Вэйли Чжан в ноябре победила удушающим приёмом американку Карлу Эспарзу, став двукратной чемпионкой в женском минимальном весе (до 52 кг).
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