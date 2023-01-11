Источник: Эррол Спенс выступит без титулов на кону в апреле, в соперниках — бывший чемпион

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) вернётся на ринг в апреле, сообщает издание BoxingScene.
Соперником 32-летнего Спенса станет бывший объединённый чемпион дивизиона 34-летний соотечественник Кит Турман (30-1, 22 KO).
Поединок, запланированный на 12 раундов, возглавит PPV-ивент от PBC. Примечательно, что, несмотря на претендентский статус Турмана по версии WBC, титулов на кону не будет – встреча пройдёт в лимите выше полусреднего веса.
Спенс не выступал с апреля, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинца Йордениса Угаса, объединив титулы. Турман в феврале победил единогласным решением соотечественника Марио Барриоса, закрыв поражение легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.
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