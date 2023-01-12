Стрикленд: как человек продажный, я очень даже счастлив, что меня вызвали страховать бой

Седьмой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд, готовящийся к поединку с французом Нассурдином Имавовым, высказался о предстоящем бое.

«UFC хорошо ко мне относится, мне нравится UFC, ребята. Как человек продажный, я очень даже счастлив (смеется).



Слушайте, ребята, я считаю, что в прошлый раз меня ограбили, и многие меня поддержали, я это дерьмо ценю. Вот что я скажу вам, ребята: я выйду на этот бой, будет гребаная война и я сделаю это для вас, больные ублюдки. Я сделаю это ради вас», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Бой Стрикленда с Имавовым возглавит турнир UFC Fight Night 217, который пройдёт 15 января в Лас-Вегасе.