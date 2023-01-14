Стал известен ещё один боец, претендующий на бой с Джошуа — это американец

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который, как уже сообщалось, готовится вернуться на ринг в начале апреля, может провести поединок с американским бойцом Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), сообщает издание Daily Star.

Джермейну Франклину 29 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в апреле 2015 года и в ноябре 2022-го вышел на крупнейший поединок в карьере, проиграв на выезде в Англии раздельным судейским решением бывшему претенденту на чемпионский титул британцу Диллиану Уайту (29-3, 19 KO).

Напомним, ранее австралийский проспект Демси Маккин (22-0, 14 KO) заявил, что ведёт переговоры с командой Джошуа.

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