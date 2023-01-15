Копылов одержал досрочную победу над американцем на турнире UFC

В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретился с американцем Пунахеле Сориано.

Бой завершился победой Копылова во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее в основном карде Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса, одержав свою 16-ю победу подряд в смешанных единоборствах.

В главном поединке турнира встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд.

UFC Вегас 67. Основной кард

Нассурдин Имавов — Шон Стрикленд

Дэн Иге — Дэймон Джексон

Роман Копылов — Пунахеле Сориано

Ракель Пеннингтон — Кетлен Виейра

Раони Барселос — Умар Нурмагомедов