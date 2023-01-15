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Копылов одержал досрочную победу над американцем на турнире UFC

Копылов одержал досрочную победу над американцем на турнире UFC
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В Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретился с американцем Пунахеле Сориано.

Бой завершился победой Копылова во втором раунде техническим нокаутом.

Ранее в основном карде Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал бразильца Раони Барселоса, одержав свою 16-ю победу подряд в смешанных единоборствах.

В главном поединке турнира встретятся Нассурдин Имавов, родившийся в Дагестане, но представляющий Францию, и американец Шон Стрикленд.

UFC Вегас 67. Основной кард

Нассурдин Имавов — Шон Стрикленд
Дэн Иге — Дэймон Джексон
Роман Копылов — Пунахеле Сориано
Ракель Пеннингтон — Кетлен Виейра
Раони Барселос — Умар Нурмагомедов

UFC 2023. UFC Fight Night 217, Лас-Вегас, США
Пунахеле Сориано - Роман Копылов (W)
15 января 2023, воскресенье. 04:10 МСК
Роман Копылов
Окончено
TKO
Пунахеле Сориано
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