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Результаты всех боёв UFC Вегас с главным поединком Имавов — Стрикленд

Результаты всех боёв UFC Вегас с главным поединком Имавов — Стрикленд
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В ночь на 15 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 67. В главном бою вечера в полутяжёлой весовой категории сошлись дагестанец Нассурдин Имавов, который представляет Францию, и представитель США Шон Стрикленд.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Шон Стрикленд победил Насрудина Имавова единогласным решением (49-46, 49-46, 48-47);

Дэн Иге победил Дэймона Джексона нокаутом (Раунд 2, 4:13);

Роман Копылов победил Пунахеле Сориано техническим нокаутом (Раунд 2, 3:19);

Ракель Пеннингтон победила Кетлен Вийеру раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Умар Нурмагомедов победил Раони Барселоса нокаутом (Раунд 1, 4:40);

Джавид Башарат победил Матеуса Мендонса единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Абдул Разак Альхассан победил Клаудио Рибейро нокаутом (Раунд 2, 0:28);

Матеуш Рембецки победил Ника Фиори единогласным решением (30-26, 30-27, 30-27);

Аллан Насименто победил Карлоса Эрнандеса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 3:16);

Дэн Аргета победил Ника Агирре единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Чарльз Джонсон победил Джимми Флика техническим нокаутом (Раунд 1, 4:33).

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