Умар Нурмагомедов рассказал, почему пытался поддержать голову Барселоса после нокаута

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов отреагировал на победу над бразильцем Раони Барселосом на турнире UFC Вегас 67. 27-летний россиянин победил своего оппонента нокаутом в первом раунде. После мощного удара Умар кинулся добивать соперника.
«Я не видел, что это был какой-то сумасшедший нокаут, понимаете? Это было очень быстро, две – три секунды. После первого удара он упал, я атаковал сверху, это было очень быстро. И только после удара я увидел, что он ничего не делает, потерял сознание. Это плохо, потому что я причинил ему боль. И поэтому я хотел помочь ему», — сказал Умар на пресс-конференции.
Для Умара Нурмагомедова эта победа стала 16-й подряд в смешанных единоборствах. Стоит отметить, что он не потерпел ни одного поражения.
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