Стрикленд: Имавов попадал по мне только потому, что я хотел его финишировать

Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался по поводу своего поединка с Нассурдином Имавовым, в котором он одержал победу единогласным решением судей.

«В прошлый раз я принял бой после простоя в четыре месяца и провёл трёхнедельный лагерь. Тогда я сомневался в своём кардио, но сейчас я вспомнил, что у меня большие яйца и я могу драться хоть 25 минут, хоть час.



Имавов попадал по мне только потому, что я хотел его финишировать. Может, это не получилось сделать из-за моей трусости или из-за моего кардио, но, чёрт возьми, я его не прикончил, извините, ребята.



Я хочу финишировать соперников, особенно после прошлого скучного боя, который я, кстати, выиграл, но дрался как сучка. Не хочу, чтобы за мной закрепилась такая репутация, так что больше такого дерьма не будет», — сказал Стрикленд после боя.