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Гилберт Бёрнс дал категоричный прогноз на третий бой Эдвардс — Усман на UFC 286

Гилберт Бёрнс дал категоричный прогноз на третий бой Эдвардс — Усман на UFC 286
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Бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс поделился мнением о предстоящем поединке между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Камару Усманом. Он состоится на турнире UFC 286 19 марта в Лондоне.

«Я думаю, Леон выиграет этот бой. Первый поединок был очень хорош, но теперь всё по-другому. Он состоится в Лондоне. А там нет высот. Я действительно верю, что Леон останется чемпионом», – сказал Бёрнс на канале ESPN MMA в YoutTube.

Напомним, Эдвардс и Усман проведут уже третий очный поединок. Второй их бой состоялся в августе прошлого года на турнире UFC 278 и завершился победой Леона нокаутом в пятом раунде. Таким образом, британец стал новым чемпионом дивизиона и прервал победную серию Камару из 15 поединков. Первый бой между ними прошёл в 2015 году и завершился победой Камару единогласным решением судей.

Камару Усман приехал в Чечню, чтобы поздравить сына Кадырова:

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