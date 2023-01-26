«Повозились, подышали пять раундов — вот и всё». Кунченко — о бое Исмаилова и Шлеменко

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Алексей Кунченко, в прошлом выступавший в UFC и PFL, высказался о поединке именитых соотечественников Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, состоявшемся в декабре.
«Я смотрел этот бой, но он мне не особенно понравился. Интереснее смотреть свежих и молодых ребят, у них хорошая работа, высокая динамика и техника. А здесь ребята вышли на своём имени, провели пять раундов. Драка двух мужиков, вышли и кое-как отмахались. Для меня как для профессионала это не очень интересный бой. Не скажу, что я выступаю круто, но со стороны вялый бой был. Мне не понравилось, если честно.
Александр намного лучше выступал раньше. Хорошая форма была, хорошая динамика. Он либо не готовился к бою, либо расслабленный вышел, вообще ничего не сделал. Обычная драка получилась. Повозились, побили друг друга, подышали пять раундов – вот и весь бой», — сказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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