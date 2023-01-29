Исмагулов заявил, что готов возобновить карьеру ради реванша с Царукяном

Бывший боец UFC казахстанец Дамир Исмагулов, в конце минувшего года объявивший о прекращении выступлений, сообщил, что у него остался ещё один бой по контракту с американским промоушеном.

«Недавно менеджер сообщил мне, что у меня остался ещё один бой по контракту с UFC. Было много предложений от других лиг, где гонорары были намного выше и можно было бы пойти туда и заработать денег, но я пришёл в UFC не из-за денег, а для наследия, доказать самому себе, что могу конкурировать с самими сильными бойцами!

Я завершил карьеру, но узнав, что должен ещё один бой по контракту, решил, что нужно вернуться и закончить дело! Долги у нас принято возвращать! В крайнем бою я уступил Арману Царукяну, который является одним из сильнейших бойцов лёгкого веса UFC, его борьба действительно на хорошем уровне! Я бы отпустил этот момент, если бы понимал, что сделал всё что мог, но всё равно проиграл. Думаю, мы можем показать бой намного лучше, зрелищнее. Пять раундов или три, не имеет значения! Мы обещали фанатам закончить наш бой досрочно! Дана Уайт, Шон Шелби, сделайте нам реванш. Проведём последний бой с фейерверками», – написал Исмагулов в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою на турнире UFC Fight Night 216 Исмагулов проиграл единогласным судейским решением россиянину Арману Царукяну. Поражение стало для казахстанца вторым в карьере.