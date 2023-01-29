Энтони Джошуа назвал двух приоритетных соперников в случае победы над Франклином
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), готовящийся к поединку с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который, как ожидается, состоится в начале апреля, назвал двух приоритетных соперников в случае победы.
«Найти соперника для меня будет несложно. С кем бы я хотел сразиться в 2023 году? Тайсоном Фьюри или Уайлдером. Оба стали бы хорошим вечером бокса и непростым вызовом.
Пришёл ли конец потенциальному поединку с Фьюри? В моём сердце – нет. Фьюри противоречив, но я уверен, он сразится со мной. Хотя я не думаю, что его отец даст добро. Но его отец – классный парень, он мне нравится», – цитирует Джошуа Sky Sports.
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