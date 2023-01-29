Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бетербиева объяснил, почему бой с Ярдом завершился во второй половине

Тренер Бетербиева объяснил, почему бой с Ярдом завершился во второй половине
Комментарии

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, объяснил, почему его подопечный завершил поединок с британцем Энтони Ярдом позже, чем от него ожидала общественность. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Я не был удивлён. Мы понимали, посмотрев бой с Ковалёвым, что Ярд способен держать удар. Он очень одарён природой, хороший атлет. И каждый знает, что он способен ударить с первого по шестой раунды, а после этого, как правило, идёт на спад.

Нам необходимо быть уверенными в том, что мы не совершим глупую ошибку на старте боя и не пропустим случайный удар. Нужно было затащить его в поздние раунды. Таков был план», – сказал Рэмси на послематчевой пресс-конференции.

Новость по теме
Тренер Бивола оценил выступление Бетербиева в бою с Ярдом
Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут Бетербиев отбил головой все удары. Великого россиянина спас невероятный нокаут

Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023