Тренер Бетербиева объяснил, почему бой с Ярдом завершился во второй половине

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, объяснил, почему его подопечный завершил поединок с британцем Энтони Ярдом позже, чем от него ожидала общественность. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

«Я не был удивлён. Мы понимали, посмотрев бой с Ковалёвым, что Ярд способен держать удар. Он очень одарён природой, хороший атлет. И каждый знает, что он способен ударить с первого по шестой раунды, а после этого, как правило, идёт на спад.

Нам необходимо быть уверенными в том, что мы не совершим глупую ошибку на старте боя и не пропустим случайный удар. Нужно было затащить его в поздние раунды. Таков был план», – сказал Рэмси на послематчевой пресс-конференции.

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