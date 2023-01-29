Тренер Бетербиева объяснил, почему бой с Ярдом завершился во второй половине

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева, объяснил, почему его подопечный завершил поединок с британцем Энтони Ярдом позже, чем от него ожидала общественность. Напомним, Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде.
«Я не был удивлён. Мы понимали, посмотрев бой с Ковалёвым, что Ярд способен держать удар. Он очень одарён природой, хороший атлет. И каждый знает, что он способен ударить с первого по шестой раунды, а после этого, как правило, идёт на спад.
Нам необходимо быть уверенными в том, что мы не совершим глупую ошибку на старте боя и не пропустим случайный удар. Нужно было затащить его в поздние раунды. Таков был план», – сказал Рэмси на послематчевой пресс-конференции.
Бетербиев и Ярд определили у кого сильнее удар
- 29 января 2023
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