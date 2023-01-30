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«Нельзя пропускать столько ударов». Экс-чемпион — о победе Бетербиева над Ярдом

«Нельзя пропускать столько ударов». Экс-чемпион — о победе Бетербиева над Ярдом
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Трёхкратный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), латвиец Майрис Бриедис оценил выступление Артура Бетербиева в бою с Энтони Ярдом.

«Артур очень много пропускал, даже в некоторых моментах поплыл. По карточкам проигрывал, да, но все знают, как он бьёт – как ломиком. Конечно, столько пропускать нельзя, потому что это накапливается, а жить с головой всю жизнь, чтобы потом не говорили: «Ах, ну это же боксёр».

Я думал про возраст, как Артур себя будет чувствовать, потому что мы одногодки с ним. Темп был довольно интересный, весёлый. Много было ударов… и пропущенных, и нанесённых. Я думал, как будет себя чувствовать Бетербиев после 10-го раунда, но не дождались», – сказал Бриедис в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.

Ранее в команде Бетербиева отреагировали на судейский счёт в пользу Ярда на момент остановки.

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