Ученик Фёдора Емельяненко высказался о возможности его боя с Джейком Полом

Российский боец смешанного стиля Кирилл Сидельников, на протяжении многих лет тренировавшийся под руководством легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко, высказался о его возможном поединке с известным американским блогером Джейком Полом.
«Я ничего об этом не слышал. Всё упирается в желание Фёдора. Если условия ему подойдут, почему нет? Об этом шёл разговор, но только не с Джейком Полом, а с Роем Джонсом. У Емельяненко заканчивается контракт с Bellator, и если будет хорошее предложение по боксу с Джейком Полом – это здорово», – приводит слова Сидельникова издание MMA.Metaratings.ru.
Напомним, уже на этих выходных Фёдор Емельяненко проведёт последний бой в карьере и сразится за титул чемпиона Bellator в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером.
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