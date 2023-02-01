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Волкановски: будет непросто, но я попытаюсь найти подбородок Махачева

Волкановски: будет непросто, но я попытаюсь найти подбородок Махачева
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о своём настрое на ожидаемый поединок с российским легковесом Исламом Махачевым.

«Всё меняется, когда я оказываюсь напротив соперника и начинаю двигаться и бить. Как только вы хватаете меня, то думаете: «Чёрт, а этот засранец силён». И как только я встану, то ударю вас по лицу. И вот тогда мои соперники начинают чувствовать себя нехорошо.

Мне необходимо извлекать выгоду, когда я буду стоять на ногах. А если он переведёт меня, тогда мне нужно встать. И наложить на него руки. Я должен или выиграть раунды, или вырубить его. И я буду накладывать на него руки в попытке найти подбородок. И это будет непросто», – приводит слова Волкановски Fox Sports Australia.

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