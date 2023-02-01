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Оскар де ла Хойя назвал самого зрелищного боксёра современности

Оскар де ла Хойя назвал самого зрелищного боксёра современности
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Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя назвал, по его мнению, самого зрелищного боксёра современности.

«Если говорить о боях Джервонты Дэвиса, то он мне нравится. Он самый взрывной и зрелищный боец на сегодняшний день. И это причина, почему он продаёт арены.

Однако ему предстоит встреча с Райаном Гарсией, большим парнем, который бьёт с обеих рук как мул, чертовски быстрым парнем, который будет держаться на удобной для себя дистанции. Это будет великолепный бой. И агрессия Джервонты сделает его интересным», – приводит слова де ла Хойи издание BoxingScene.

Ранее в интервью де ла Хойя высказался о потенциальном бое Фьюри – Нганну.

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