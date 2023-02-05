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«Тут просто надо помолчать». Тактаров – о поражении Фёдора Емельяненко

«Тут просто надо помолчать». Тактаров – о поражении Фёдора Емельяненко
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Первый российский обладатель чемпионского пояса UFC Олег Тактаров прокомментировал досрочное поражение легендарного соотечественника Фёдора Емельяненко в своём последнем бою.

Напомним, сегодня, 6 февраля, Емельяненко сразился за чемпионский титул в тяжёлом весе (до 120 кг) с американцем Райаном Бейдером. Поединок завершился победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

«Давайте просто помолчим. Мы никогда не молчали, всё время о чём-то говорим и умничаем, а тут просто надо помолчать», – приводит слова Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

Свой первый поединок в качестве профессионала Емельяненко провёл в мае 2000 года. Всего за карьеру Последний император одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

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