Промоутер Канело ответил, прошёл ли он пик своей карьеры

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях и абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканца Сауля Альвареса (58-2-2, 39 KO), высказался о карьерном положении своего подопечного.

«Он выступал с травмами в последних двух боях. Я не считаю, что он находился на пике формы, но вы только взгляните на его оппозицию. Он подрался с Билли Джо Сондерсом, Калебом Плантом, Дмитрием Биволом и Геннадием Головкиным. Люди скажут, что он пошёл на спад. Он сразился с лучшими из лучших и сделал это с травмами», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре в Лас-Вегасе (США), Альварес победил единогласным судейским решением казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.