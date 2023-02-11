«Он был бы горд». Махачев вспомнил об отце Хабиба перед боем с Волкановски

Обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев вспомнил о своём покойном наставнике Абдулманапе Нурмагомедове, отце члена Зала славы Хабиба Нурмагомедова, в преддверии поединка с австралийцем Алексом Волкановски.

«Я бы хотел, чтобы наш наставник стал свидетелем этих дней. Он был бы горд», – написал Махачев в социальных сетях, приложив совместное фото.

Фото: из личного архива Ислама Махачева

Исламу Махачеву 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. Всего на счету бойца 12 побед и одно поражение в UFC.

Алексу Волкановски 34 года. Австралиец завоевал титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) в декабре 2019 года и провёл четыре защиты. Всего на счету бойца 12 побед и ни одного поражения в UFC.

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