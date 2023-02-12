Волк Хан: Махачеву не стоит торопиться с переходом в следующий дивизион
Поделиться
Именитый российский боец смешанного стиля Магомедхан Гамзатханов, более известный как Волк Хан, высказался о перспективах чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева после победы над австралийцем Алексом Волкановски.
Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.
«Думаю, сейчас Исламу не стоит торопиться. Нужно провести ещё пару боёв, утвердиться окончательно в качестве чемпиона лёгкого веса, а потом подумать над боем за титул чемпиона в полусреднем. Я бы на его месте рискнул. Думаю, и Ислам рискнёт, потому что он в большей степени склонен к риску, чем Хабиб Нурмагомедов», – цитирует Гамзатханова издание MMA.Metaratings.ru.
Новость по теме«Это стандарт индустрии». Соннен объяснил, почему судьи боя Махачев — Волкановски ошиблись
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
23:42
-
23:27
-
23:01
-
22:59
-
22:39
-
22:29
-
22:00
-
21:59
-
21:53
-
21:06
-
20:30
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:29
-
18:59
-
18:48
-
18:32
-
17:35
-
17:23
-
16:42
-
16:10
-
14:39
-
14:11
-
13:58
-
13:36
-
13:18
-
12:54
-
12:32
-
11:47
-
11:43
-
11:34
-
11:24
-
11:12
-
11:03
Партнерский контент