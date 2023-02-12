Волк Хан: Махачеву не стоит торопиться с переходом в следующий дивизион

Именитый российский боец смешанного стиля Магомедхан Гамзатханов, более известный как Волк Хан, высказался о перспективах чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислама Махачева после победы над австралийцем Алексом Волкановски.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 12 февраля, на турнире UFC 284 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Думаю, сейчас Исламу не стоит торопиться. Нужно провести ещё пару боёв, утвердиться окончательно в качестве чемпиона лёгкого веса, а потом подумать над боем за титул чемпиона в полусреднем. Я бы на его месте рискнул. Думаю, и Ислам рискнёт, потому что он в большей степени склонен к риску, чем Хабиб Нурмагомедов», – цитирует Гамзатханова издание MMA.Metaratings.ru.