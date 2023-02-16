«Короли лёгкого веса». Умар Нурмагомедов — о Хабибе и Махачеве

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в соцсетях, где комплиментарно высказался о своём двоюродном брате Хабибе Нурмагомедове и товарище Исламе Махачеве.



«Короли лёгкого веса», — написал Умар, добавив к сообщению фото Хабиба и Ислама.

Фото: Из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, Хабиб был чемпионом UFC в лёгком весе, а Ислам является им в настоящий момент. Недавно Махачев провёл первую защиту пояса. 12 февраля на турнире UFC 284 Ислам победил представителя Австралии Александра Волкановски. Победу он добыл единогласным решением судей. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в ММА, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

В Катаре отметили победу Махачева: