Уволенный из UFC узбекский боец: я провалил весогонку, но я курил кальян и тусил

Узбекский боец Сайдиокуб Кахрамонов высказался по поводу своего увольнения из UFC.

«Трахал я вас всех – я вынужден был лететь на дебютный бой больше 20 часов, я не тренировался пять дней перед выходом в октагон. Между Узбекистаном и Лас-Вегасом 12 часов разницы во времени, и всё равно я выиграл мой дебютный бой. Так что идите к чёрту, я лучший!



Да, я провалил весогонку, но я курил кальян, тусил по клубам и занимался всякой хренью каждый день. Если ты умеешь драться – ты умеешь драться», — написал Кахрамонов в социальных сетях.

Сайдиокуб Кахрамонов провёл 11 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал в них девять побед. В декабре прошлого года боец проиграл Саиду Нурмагомедову удушающим приёмом.