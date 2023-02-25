Бывший соперник Джонса объяснил, в чём заключается опасность его боя с Ганом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Рашад Эванс высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе между бывшим соперником и соотечественником Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом.
«Я настоящий поклонник Джона Джонса. За эти годы я начал уважать его мастерство. Но это серьёзный шаг для него и большое испытание. Сириль Ган хорош во многом, чем отличается и сам Джонс. И когда вы встречаетесь с кем-то, кто обладает вашими достоинствами, это усложняет задачу. И это ставит вопрос, кто из них лучше, ребром», – сказал Эванс в эфире ESPN.
Напомним, поединок бойцов состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Выступление станет для американца первым с февраля 2020 года.
Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом
- 25 февраля 2023
-
19:18
-
18:52
-
18:34
-
17:49
-
17:46
-
16:44
-
15:56
-
15:15
-
14:52
-
14:41
-
14:01
-
13:43
-
13:24
-
12:48
-
12:31
-
12:12
-
11:41
-
11:11
-
10:38
-
10:18
-
09:31
-
00:55
-
00:28
- 24 февраля 2023
-
23:32
-
23:10
-
22:17
-
21:38
-
21:20
-
20:53
-
20:15
-
20:05
-
19:38
-
19:21
-
18:30
-
18:14