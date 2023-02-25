Бывший соперник Джонса объяснил, в чём заключается опасность его боя с Ганом

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Рашад Эванс высказался о предстоящем титульном поединке в тяжёлом весе между бывшим соперником и соотечественником Джоном Джонсом и французом Сирилем Ганом.

«Я настоящий поклонник Джона Джонса. За эти годы я начал уважать его мастерство. Но это серьёзный шаг для него и большое испытание. Сириль Ган хорош во многом, чем отличается и сам Джонс. И когда вы встречаетесь с кем-то, кто обладает вашими достоинствами, это усложняет задачу. И это ставит вопрос, кто из них лучше, ребром», – сказал Эванс в эфире ESPN.

Напомним, поединок бойцов состоится 5 марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Выступление станет для американца первым с февраля 2020 года.

Новость по теме Джонс: Нганну поступил умно, уйдя из UFC до моего возвращения

Джон Джонс показал видео с тренировки перед боем с Ганом