Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Bellator: у нас лучшие бойцы в полутяжёлом, среднем и полусреднем весе

Глава Bellator: у нас лучшие бойцы в полутяжёлом, среднем и полусреднем весе
Комментарии

Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что именно в его организации выступают лучшие бойцы мира сразу в нескольких дивизионах.

«У нас здесь, в лёгком весе, настоящие убийцы. Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном, Шаблий подерётся с Мусаевым, после чего Эй Джей Макки выступит против Питбуля, а Барнауи подерётся с Брентом Примусом. Потрясающий состав.

Если вы посмотрите на полутяжёлый вес, то, как по мне, у нас здесь лучший боец в мире. В среднем весе у нас также лучший боец в мире. Полусредний вес – то же самое. Мы способны конкурировать со всеми и даже в других дивизионах – в лёгком и полулёгком», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.

Новость по теме
Амосов: я лучший в мире. Если чемпион UFC хочет боя, пусть приходит в Bellator
«Пьяные попытки спасти Фёдора». Российский болельщик рвался лично наказать Бейдера «Пьяные попытки спасти Фёдора». Российский болельщик рвался лично наказать Бейдера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023