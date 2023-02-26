Глава Bellator: у нас лучшие бойцы в полутяжёлом, среднем и полусреднем весе

Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что именно в его организации выступают лучшие бойцы мира сразу в нескольких дивизионах.

«У нас здесь, в лёгком весе, настоящие убийцы. Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном, Шаблий подерётся с Мусаевым, после чего Эй Джей Макки выступит против Питбуля, а Барнауи подерётся с Брентом Примусом. Потрясающий состав.

Если вы посмотрите на полутяжёлый вес, то, как по мне, у нас здесь лучший боец в мире. В среднем весе у нас также лучший боец в мире. Полусредний вес – то же самое. Мы способны конкурировать со всеми и даже в других дивизионах – в лёгком и полулёгком», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.