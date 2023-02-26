Глава Bellator: у нас лучшие бойцы в полутяжёлом, среднем и полусреднем весе
Поделиться
Президент американского промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что именно в его организации выступают лучшие бойцы мира сразу в нескольких дивизионах.
«У нас здесь, в лёгком весе, настоящие убийцы. Усман Нурмагомедов сразится с Бенсоном Хендерсоном, Шаблий подерётся с Мусаевым, после чего Эй Джей Макки выступит против Питбуля, а Барнауи подерётся с Брентом Примусом. Потрясающий состав.
Если вы посмотрите на полутяжёлый вес, то, как по мне, у нас здесь лучший боец в мире. В среднем весе у нас также лучший боец в мире. Полусредний вес – то же самое. Мы способны конкурировать со всеми и даже в других дивизионах – в лёгком и полулёгком», – приводит слова Кокера издание MMAJunkie.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
23:06
-
23:02
-
21:59
-
21:41
-
21:04
-
20:53
-
19:56
-
19:43
-
19:01
-
18:47
-
18:47
-
18:05
-
17:34
-
16:55
-
15:57
-
15:05
-
14:42
-
14:24
-
13:26
-
13:18
-
12:33
-
12:24
-
11:36
-
11:31
-
11:21
-
10:40
-
10:14
-
09:54
-
09:28
-
09:20
-
08:11
-
07:51
-
07:40
-
06:32
-
05:58
Партнерский контент