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Хрюнов — о бое Монсон — Емельяненко: ждите новостей после 10 марта. Будет бомба

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу возможного третьего поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и ветераном ММА Джеффом Монсоном.

«Вы знаете, ждите новостей после 10 марта. Будет бомба», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Монсон и Емельяненко сражались друг с другом в поединке по правилам смешанных единоборств (с помощью удушающего приёма победу тогда добыл Джефф), после чего провели реванш в бою на голых кулаках (победа Александра судейским решением).

В следующем бою Монсон должен встретиться с известным в поп-ММА менеджером Артуром Варданяном. Этот бой состоится 13 марта.

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором: