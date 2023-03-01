Хрюнов — о бое Монсон — Емельяненко: ждите новостей после 10 марта. Будет бомба

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался по поводу возможного третьего поединка между известным бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко и ветераном ММА Джеффом Монсоном.
«Вы знаете, ждите новостей после 10 марта. Будет бомба», – сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, Монсон и Емельяненко сражались друг с другом в поединке по правилам смешанных единоборств (с помощью удушающего приёма победу тогда добыл Джефф), после чего провели реванш в бою на голых кулаках (победа Александра судейским решением).
В следующем бою Монсон должен встретиться с известным в поп-ММА менеджером Артуром Варданяном. Этот бой состоится 13 марта.
Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:
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