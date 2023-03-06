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Стрикленд: Ган выглядел более испуганным, чем жена Джонса

Стрикленд: Ган выглядел более испуганным, чем жена Джонса
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался о турнире UFC, в главном событии которого встречались представитель Франции Сириль Ган и американец Джон Джонс. Поединок завершился победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда. Таким образом, американец стал обладателем титула в тяжёлом весе.

«Ган выглядел более испуганным, чем жена Джонса. Последнее, что я скажу… Я был на всех спортивных мероприятиях. Но в UFC делают их лучше, чем кто-либо другой. Больше всего энергии, больше эмоций», — написал Стрикленд у себя в соцсетях.

UFC 285 состоялся 5 марта в Лас-Вегасе (США). Ган и Джонс сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?

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