«Силва бил тебя весь бой, и выглядел ты, как блевота». Дацик ответил Штыркову на критику

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик ответил на комментарий Ивана Штыркова.
«Иван, сейчас я буду биться с «Мондрагоном», который бил тебя весь бой. И весил он, кстати, столько же, сколько и я, — 120 кг.
И Силва тебя бил весь бой, и выглядел ты, как блевота. Только победу тебе подарила твоя лига, для которой ты можешь сделать только одно — охранять заборы от простых нормальных людей и колоть фарму. Мага, удачи тебе в бою, порви», — сказал Дацик в своём видеообращении.
Сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге пройдёт вечер профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Спортивное мероприятие возглавит бой-реванш между Иваном Штырковым и Магомедом Исмаиловым. Вчера состоялась официальная церемония взвешивания всех бойцов. Отметим, что Штырков и Исмаилов показали равный вес — 93 кг.
Иван Штырков — о бое с Дациком и состоянии Емельяненко:
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