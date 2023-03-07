Издание MMA Fighting в своём рейтинге тяжеловесов поставило Джона Джонса на второе место

Авторитетное издание MMA Fighting поставило нового чемпиона UFC в тяжёлом весе Джона Джонса только на второе место в своём рейтинге тяжеловесов, объяснив, что боец не заслужил занимать первую строчку.

«По какой причине пояс в тяжёлом весе стал вакантным? Потому что легитимный чемпион Нганну не проиграл титул и покинул UFC», — говорится в объяснении.

Джон Джонс в минувшие выходные выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом тяжёлого дивизиона. Стоит отметить, что это был первый бой Джонса после трёхлетнего простоя.

Фрэнсис Нганну в начале года принял решение отклонить предложение UFC о новом контракте и покинул промоушен свободным агентом, освободив чемпионский титул. Боец заявил, что хочет попробовать себя в боксе, после чего вернётся в ММА.