Стерлинг: не хочу, чтобы Нганну и Джонс повторили путь Фёдора Емельяненко и Брока Леснара
Поделиться
Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке между тяжеловесами Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.
«Больше всего мне бы хотелось, чтобы UFC организовали бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну. Потому что технически Фрэнсис Нганну… Не хочу говорить, что он настоящий чемпион, но он чемпион.
Не думаю, что кто-то из них боится. Надеюсь, UFC сделает то, что хотят фанаты, и не повторит ситуацию с Фёдором Емельяненко, который так и не подрался с Броком Леснаром. Не хочется видеть бой этих парней в 42 или 43 года», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.
Ранее Андрей Корешков оценил шансы Сергея Павловича в бою с Джоном Джонсом.
Почему Федор Емельяненко — лучший боец в истории ММА?
Комментарии
- 8 марта 2023
-
17:58
-
17:31
-
16:59
-
16:07
-
15:37
-
15:19
-
14:32
-
14:13
-
13:29
-
12:50
-
12:26
-
11:52
-
11:45
-
11:04
-
09:57
-
09:51
-
09:13
-
08:00
-
00:36
- 7 марта 2023
-
23:43
-
23:08
-
22:57
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:29
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:22
-
22:19
-
22:03
-
22:00
-
21:57
Партнерский контент