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Стерлинг: не хочу, чтобы Нганну и Джонс повторили путь Фёдора Емельяненко и Брока Леснара

Стерлинг: не хочу, чтобы Нганну и Джонс повторили путь Фёдора Емельяненко и Брока Леснара
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг высказался о потенциальном поединке между тяжеловесами Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

«Больше всего мне бы хотелось, чтобы UFC организовали бой Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну. Потому что технически Фрэнсис Нганну… Не хочу говорить, что он настоящий чемпион, но он чемпион.

Не думаю, что кто-то из них боится. Надеюсь, UFC сделает то, что хотят фанаты, и не повторит ситуацию с Фёдором Емельяненко, который так и не подрался с Броком Леснаром. Не хочется видеть бой этих парней в 42 или 43 года», – сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

Ранее Андрей Корешков оценил шансы Сергея Павловича в бою с Джоном Джонсом.

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