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Ян отреагировал на резкие слова Двалишвили о России

Ян отреагировал на резкие слова Двалишвили о России
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал слова своего соперника Мераба Двалишвили (Грузия) по поводу России. Ранее Двалишвили заявил, что противостояние с Яном – личный вопрос для него, а Россия, в его представлении, не является демократической страной.

«В этом вопросе нет ничего личного. Наши страны не должны быть вовлечены. Это бой. Это соревнование», — приводит слова Яна издание Sports Illustrated.

Напомним, Ян и Двалишвили сразятся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:

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