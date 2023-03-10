Ян отреагировал на резкие слова Двалишвили о России
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян прокомментировал слова своего соперника Мераба Двалишвили (Грузия) по поводу России. Ранее Двалишвили заявил, что противостояние с Яном – личный вопрос для него, а Россия, в его представлении, не является демократической страной.
«В этом вопросе нет ничего личного. Наши страны не должны быть вовлечены. Это бой. Это соревнование», — приводит слова Яна издание Sports Illustrated.
Напомним, Ян и Двалишвили сразятся в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Их поединок будет главным событием спортивного мероприятия.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем:
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