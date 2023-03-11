Дана Уайт высказался о потенциальном бое Джона Джонса и Брока Леснара

Президент UFC Дана Уайт высказался о потенциальном поединке между действующим чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг) Джоном Джонсом и бывшим обладателем титула Броком Леснаром.

Напомним, после победы в поединке с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 285, Джонс заявил, что хотел бы провести поединок с Леснаром.

«У нас прекрасные отношения с Броком, и так было всегда, но я не считаю, что он хочет драться. Брок заработал большие деньги. Он пришёл в UFC и завоевал титул в тяжёлом весе. Ему больше нечего доказывать. Не думаю, что он хотел бы сделать это», – приводит слова Уайта издание The Spun.

Ранее в интервью чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев рассказал о встрече с Уайтом.

Новость по теме «Большие парни в деле». Ислам Махачев встретился с Даной Уайтом

Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?