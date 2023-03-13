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Стали известны гонорары Петра Яна и Александра Волкова за бои на UFC Fight Night 221

12 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном бою которого грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили победил единогласным судейским решением российского экс-чемпиона Петра Яна.

В соглавном событии российский тяжеловес Александр Волков досрочно остановил в первом раунде молдаванина Александра Романова.

В сети появилась информация о гонорарах участников турнира.

Пётр Ян (Россия) – $ 420 тыс.

Мераб Двалишвили (Грузия) – $ 360 тыс.

Александр Волков (Россия) – $ 415 тыс.

Александр Романов (Молдавия) – $ 80 тыс.

Никита Крылов – $ 155 тыс.

Райан Спэнн (США) – $ 111 тыс.

Саид Нурмагомедов (Россия) – $ 120 тыс.

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