Стали известны гонорары Петра Яна и Александра Волкова за бои на UFC Fight Night 221
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12 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном бою которого грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили победил единогласным судейским решением российского экс-чемпиона Петра Яна.
В соглавном событии российский тяжеловес Александр Волков досрочно остановил в первом раунде молдаванина Александра Романова.
В сети появилась информация о гонорарах участников турнира.
Пётр Ян (Россия) – $ 420 тыс.
Мераб Двалишвили (Грузия) – $ 360 тыс.
Александр Волков (Россия) – $ 415 тыс.
Александр Романов (Молдавия) – $ 80 тыс.
Никита Крылов – $ 155 тыс.
Райан Спэнн (США) – $ 111 тыс.
Саид Нурмагомедов (Россия) – $ 120 тыс.
Новость по темеКостя Цзю отреагировал на поражение Яна в бою с Двалишвили
Друг Петра Яна — о конфликте с Двалишвили, разборках и ментальности:
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