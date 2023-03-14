Захаби: Джонс – не величайший. Его нужно было забанить за допинг на всю жизнь

Тренер Tristar Gym Фирас Захаби высказался по поводу действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Джоне Джонсе.

«Джонс – не величайший. Нельзя проваливать допинг-тесты и быть величайшим.

Если тебя поймали на гормоне – я считаю, что нужно забанить на всю жизнь. Впрочем, от этого и так уже не отмоешься.

Если в велоспорте тебя поймают, то дисквалифицируют пожизненно и отберут все медали. Всё, чего ты когда-либо достиг в карьере, пропало. Почему в ММА за это просто шлепают по руке?», — приводит слова Захаби MMA News.

На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.