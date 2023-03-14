«Он особенный». Том Аспиналл рассказал, против кого хочет провести свой «бой мечты»

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл рассказал о бое своей мечты.
«Честно говоря, бой с Джоном Джонсом — это бой моей мечты. Он особенный. И это серьёзная мотивация для меня, поскольку он стал чемпионом, а это было всего неделю или две назад. У меня есть цель, и это чемпион в моём дивизионе», — приводит слова Аспиналла Essentially Sports.
Последний бой Аспиналл провёл в июле 2022 года, проиграв Кёртису Блэйдсу техническим нокаутом и получив травму коллатеральной связки и разрыв мениска. Всего у британца 12 побед в смешанных единоборствах при трёх поражениях.
На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.
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